Антон Верницкий поделится опытом с участниками молодежного медиафорума в Пензе Общество

Пенза, 21 августа 2019. PenzaNews. Корреспондент «Первого канала» Антон Верницкий выступит в качестве эксперта на I всероссийском молодежном медиафоруме «MediaАкцент» в Пензе.

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Как сообщает пресс-служба областного правительства, в четверг, 5 сентября, он примет участие в пленарном заседании «Власть и медиа. Новая реальность».

Затем журналист поделится опытом создания спортивного репортажа на телевидении и радио в рамках работы одной из секций.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», I всероссийский молодежный медиафорум «MediaАкцент» состоится в Пензе с 5 по 7 сентября.

Мероприятие будет организовано при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Пензенский государственный университет (ПГУ) выиграл грант в размере 3,2 млн. рублей на его проведение.

Программа форума предусматривает работу нескольких тематических площадок. Одна из них — «МедиаПовод» — также вошла в число проектов, поддержанных Росмолодежью. На ее подготовку Пензенскому государственному технологическому университету (ПензГТУ) выделено 1,4 млн. рублей.

Кроме того, в рамках медиафорума планируется наградить победителей конкурса журналистских работ «А мы из Пензы».

В состав оргкомитета мероприятия вошли 12 человек. В качестве сопредседателей его возглавили зампред областного правительства Олег Ягов и ректор Пензенского государственного университета Александр Гуляков.

По итогам медиафорума в Пензе 10 человек пройдут стажировку в федеральных СМИ.