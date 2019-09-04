Облсуд оставил без изменения постановление о назначении штрафа «Гражданскому Союзу» Общество

Пенза, 4 сентября 2019. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения постановление Ленинского районного суда Пензы от 9 июля 2019 года, которым региональный общественный благотворительный фонд «Гражданский Союз» признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ «Нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента», и оштрафован на 300 тыс. рублей.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Доводы, указанные некоммерческой организацией в поданной на постановление жалобе, суд счел несостоятельными.

Комментируя итоги судебного заседания, которое прошло в минувший вторник, 3 сентября, в фонде пояснили, что стратегия дальнейших действий будет выработана в ближайшее время.

Фонд «Гражданский Союз» образован 27 февраля 2002 года и зарегистрирован в соответствии с законодательством РФ.

Его миссией является развитие благотворительности и поддержка гражданских инициатив на территории Пензенской области.

В настоящее время в фонде действует девять программ, в их числе — «Родник надежды», «Дети войны», «Добрая Пенза», «Техника на благо» и другие.

15 мая 2019 года Минюст России по итогам внеплановой проверки, которая была проведена по заявлению частного лица, включил фонд «Гражданский Союз» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

9 июля Ленинский районный суд Пензы признал «Гражданский Союз» виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ «Нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента», и назначил штраф в 300 тыс. рублей. В тот же день было объявлено о начале кампании по сбору средств на его оплату. К вечеру 14 июля общая сумма пожертвований превысила размер штрафа.

1 августа Ленинский районный суд Пензы определил передать дело по административному иску «Гражданского Союза» к Минюсту России о признании незаконным решения министерства от 15 мая 2019 года о включении фонда в реестр НКО, выполняющих функции иноагента, и понуждении к исключению из него в Замоскворецкий районный суд Москвы.