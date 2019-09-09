В селе под Пензой установлен памятник Лаврентию Загоскину Общество

Пенза, 9 сентября 2019. PenzaNews. Памятник уроженцу села Николаевка Пензенской области, морскому офицеру, исследователю Русской Америки Лаврентию Загоскину установлен на его малой родине в понедельник, 9 сентября.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Работы по монтажу монумента заняли несколько часов.

С помощью крана на заранее подготовленную площадку было помещено гранитное основание, на него водружена более массивная глыба, которая с двух сторон отполирована, а с остальных специально оставлена в грубой обработке. На ней расположен бронзовый барельеф мореплавателя в круглой окантовке, которая отдельно отлита из этого же металла.

Чуть ниже находится гравировка со словами: «Здесь, в селе Николаевка, родился выдающийся исследователь Русской Америки, морской офицер Лаврентий Алексеевич Загоскин». Также указаны годы его жизни — 1808–1890.

С обратной стороны монумента помещена миниатюрная табличка, которая гласит, что памятник Лаврентию Загоскину установлен в 2019 году пензенским областным отделением Русского географического общества (РГО) с использованием средств президентского гранта на развитие гражданского общества, генеральным подрядчиком выступило ООО «Визави», а работали над проектом архитектурное бюро «Вещь!» и скульптор Илья Порватов.

Как сообщил сооснователь АБ «Вещь!» Антон Белов, вес двух камней, из которых состоит памятник, достигает около 3,5 тонн.

По его словам, пришлось долго искать подходящую глыбу, которая частично осталась бы грубой и олицетворяла собой сложный жизненный путь исследователя.

«Сам этот камень и бронзовый барельеф изготовлены в Санкт-Петербурге», — уточнил Антон Белов.

Архитектор отметил, что внимание было уделено каждой детали монумента, включая шрифт, которым вручную выгравирована надпись.

В свою очередь председатель реготделения РГО Игорь Пантюшов напомнил, что установке памятника предшествовала большая работа, которая была начата еще в декабре.

По его словам, в дальнейшем в Николаевке планируется создать единственный в России музей Лаврентия Загоскина, концепция которого будет обсуждаться с местными жителями.

«Мое предложение — все-таки сделать в виде Михайловского редута, где Лаврентий Алексеевич Загоскин на Аляске проводил зимовки», — пояснил Игорь Пантюшов.

Ожидается, что торжественное открытие монумента состоится в четверг, 12 сентября.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в конце 2017 года стартовал проект «Возвращение к родным берегам», посвященный 210-летию со дня рождения мореплавателя Лаврентия Загоскина. В его рамках были проведены так называемые «Загоскинские уроки» в школах, выполнена объемная исследовательская работа в Пензенской, Рязанской областях и Санкт-Петербурге, организованы выставки и другие мероприятия, а также установлен бюст путешественника вблизи музея народного творчества в Пензе.

В декабре 2018 года началась реализация второй части проекта «Возвращение к родным берегам». Она предусматривает сбор информации о малоизученных фактах из жизни Лаврентия Загоскина, исследовательскую работу в его родном селе Николаевка, а также открытие там памятника.

Работа по увековечению памяти морского офицера проводится реготделением РГО при поддержке Фонда президентских грантов.