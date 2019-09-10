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Глава центра кризисной психологии проведет семинары в Пензе и Нижнем Ломове

14:53 | 10.09.2019 | Общество

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Пенза, 10 сентября 2019. PenzaNews. Руководитель московского православного центра кризисной психологии при патриаршем подворье храма Воскресения Христова Михаил Хасьминский проведет обучающие семинары в Пензе и Нижнем Ломове.

Глава центра кризисной психологии проведет семинары в Пензе и Нижнем Ломове. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ожидается, что их участниками станут около 600 специалистов муниципальных органов управления образованием, классные руководители, педагоги-психологи школ и учреждений среднего профессионального образования.

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В среду, 11 сентября, в 11.00 в доме молодежи Пензы Михаил Хасьминский по приглашению общественной организации «Круг доверия» проведет бесплатный семинар о применении кризисной психологии в жизни болеющих людей. Он ориентирован на психологов, социальных и медицинских работников и родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.

Также в этот день Михаил Хасьминский примет участие во встрече со специалистами управления ФСИН России по Пензенской области.

В четверг, 12 сентября, в доме культуры юго-западного микрорайона Нижнего Ломова эксперт проведет обучающий семинар по профилактике суицидальных рисков среди несовершеннолетних.

На следующий день аналогичный семинар состоится в доме молодежи Пензы, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

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