Вице-мэр Пензы назвал условия завершения реконструкции Бакунинского моста раньше срока Общество

Пенза, 24 сентября 2019. PenzaNews. Масштабная реконструкция Бакунинского моста в Пензе может быть завершена раньше срока при условии работы специалистов в две смены и одновременном выполнении ремонтных мероприятий по различным направлениям. Такое мнение высказал заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов.

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«При таких условиях рассчитываем, что до конца 2020 года основные конструкции моста будут собраны, а весной 2021 года — смонтированы согласно технологии деформационные швы, нанесены верхние слои асфальтового покрытия как на самом мосту, так и на подходах», — сказал он в ходе совещания в мэрии во вторник, 24 сентября.

В свою очередь и.о. главы администрации Пензы Сергей Волков поручил разработать и подписать с ООО «Автодорога» дорожную карту с указанием новых сроков выполнения работ.

«Подрядная компания известная, с большим опытом работы, занималась ремонтом Свердловского моста. У нее есть достаточное количество рабочей силы и техники, а значит — и все предпосылки к тому, чтобы основные работы по Бакунинскому мосту закончить к концу следующего года. [...] График должен быть реальным, чтобы мы понимали, как будем двигаться к цели, и четко контролировали процесс реконструкции на каждом этапе», — цитирует Сергея Волкова пресс-служба мэрии.

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Бакунинский мост в Пензе был закрыт на реконструкцию 19 сентября 2019 года. По плану, она должна завершиться к осени 2021 года.

Специалистам предстоит выполнить демонтаж старого сооружения и возвести новое. Большой объем работ связан с переустройством инженерных сетей. Новый мост будет иметь три полосы движения, тротуар и велосипедную дорожку.



Контракт на реконструкцию Бакунинского моста заключен с ООО «Автодорога». Его цена превышает 900 млн. рублей.

Объект включен в приоритетный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).