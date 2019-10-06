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Суд в Самаре подтвердил законность штрафа, назначенного в Пензе московской «Автодороге»

13:19 | 06.10.2019 | Общество

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Пенза, 6 октября 2019. PenzaNews. Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Пензенской области от 24 июня 2019 года, которым отказано в удовлетворении требований московской компании «Автодорога» об отмене постановления регионального управления ФАС России о назначении административного штрафа в размере около 8,5 млн. рублей за участие в картельном сговоре.

Суд в Самаре подтвердил законность штрафа, назначенного в Пензе московской «Автодороге». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно материалам дела, в марте и апреле 2017 года были проведены аукционы на ремонт дорог в Пензе, в которых участвовали несколько организаций.

Проанализировав действия компаний «Пензадорстрой» и «Автодорога» специалисты антимонопольного ведомства пришли к выводу, что они в рамках ранее заключенного соглашения лишь имитировали конкурентную борьбу с целью поддержания цены.

При проведении трех аукционов данные фирмы поочередно делали предложения таким образом, что первое было со снижением от начальной (максимальной) цены контракта на 0,5%, а второе — больше, чем первое, и меньше НМЦ на 1 копейку. В результате контракты были заключены с минимальным процентом снижения в 0,5% от начальной цены.

Распределение контрактов между победителями аукционов произошло следующим образом: «Автодорога» выиграла в двух на общую сумму более 242 млн. рублей, «Пензадорстрой» — в одном почти на 246 млн. рублей.

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Решением УФАС России по Пензенской области от 23 марта 2018 года компании «Пензадорстрой» и «Автодорога» были признаны нарушившими требования федерального закона «О защите конкуренции», им выданы предписания. Законность выводов антимонопольного органа подтверждена решением Арбитражного суда Пензенской области от 7 ноября 2018 года, а также постановлениями Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 февраля 2019 года и Арбитражного суда Поволжского округа от 10 июня 2019 года соответственно.

В связи с выявленными фактами в отношении ООО «Автодорога» было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ «Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической деятельности».

По результатам его рассмотрения антимонопольным органом 1 марта 2019 года вынесено постановление о привлечении компании к административной ответственности в виде штрафа в размере 8 млн. 474 тыс. 60 рублей.

«Автодорога» оспорила это в судебном порядке. Решением Арбитражного суда Пензенской области от 24 июня 2019 года требование об отмене постановления УФАС о назначении административного наказания оставлено без удовлетворения. Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 3 октября решение арбитражного суда оставлено без изменения.

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