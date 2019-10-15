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Массовые торжества по случаю Нового года пройдут в Пензе на площади Ленина

12:50 | 15.10.2019 | Общество

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Пенза, 15 октября 2019. PenzaNews. Площадь имени В.И. Ленина, как и год назад, будет в Пензе основным местом проведения праздничных мероприятий по случаю Нового года. Об этом сообщила начальник городского управления культуры Вера Фейгина.

Массовые торжества по случаю Нового года пройдут в Пензе на площади Ленина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Центральной площадкой станет площадь Ленина, где будет размещена главная елка. Там же с 25 декабря этого года по 10 января 2020 года будет работать приемная Деда Мороза», — уточнила она в ходе совещания, состоявшегося в мэрии.

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Вера Фейгина добавила, что запланированы мероприятия в разных районах города — как культурные, так и спортивные, для этого с наступлением морозов будут подготовлены площадки, залиты катки и проложены лыжные трассы.

Как отметил исполняющий обязанности мэра Сергей Волков, план праздничных мероприятий необходимо скорректировать с учетом реконструкции Фонтанной площади.

Он призвал заранее проинформировать жителей о том, где они смогут отдохнуть вместе с детьми.

«К 1 декабря мы должны закончить работы по установке главной елки», — цитирует Сергея Волкова пресс-служба администрации Пензы.

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