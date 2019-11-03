На набережной в центре Пензы установят камеры видеонаблюдения Общество

Пенза, 3 ноября 2019. PenzaNews. Камеры видеонаблюдения должны быть установлены на набережной реки Суры в Пензе, где завершен третий этап реконструкции. Такое поручение дал мэр Андрей Лузгин.

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«Данная мера нужна в первую очередь для обеспечения безопасности наших горожан, а также профилактики вандализма», — сказал он в ходе выездного совещания, состоявшегося в минувшую субботу, 2 ноября.

Андрей Лузгин отметил, что проделана большая работа.

«Важно сохранить обновленную набережную в первозданном виде, чтобы в следующий теплый сезон жители и гости города с комфортом проводили здесь время», — цитирует мэра пресс-служба администрации Пензы.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 29 ноября 2016 года был заключен муниципальный контракт на выполнение работ в рамках первого этапа капитального ремонта набережной реки Суры в Пензе. В качестве подрядчика выступило ООО «УК «Возрождение торговый дом». Цена контракта изначально составляла 103,7 млн. рублей, впоследствии она была увеличена до 113 млн. рублей.



30 июля 2018 года был заключен контракт с ООО «Техстрой» в рамках второго этапа на 100 млн. рублей. Финансирование работ осуществлялось из бюджетов трех уровней, в том числе из федерального в сумме почти 88,5 млн. рублей, так как проект благоустройства набережной победил по итогам рейтингового голосования в рамках программы по формированию комфортной городской среды.

16 апреля 2019 года был заключен муниципальный контракт с ООО «Сигма-стройсервис» на выполнение третьего этапа работ по капитальному ремонту набережной реки Суры на сумму 98,8 млн. рублей. В соответствии с допсоглашением от 2 октября, цена была увеличена почти до 105 млн. рублей. Реализация проекта также велась по программе формирования комфортной городской среды.