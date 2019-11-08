Анастасия Баязитова стала председателем совета женщин при главе Пензы Общество

Пенза, 8 ноября 2019. PenzaNews. Анастасия Баязитова, которая на протяжении четырех лет трудилась в телерадиокомпании «Экспресс» в ранге заместителя генерального директора, затем около года занимала должность замначальника управления культуры Пензы, а после увольнения с муниципальной службы вернулась в сферу СМИ, стала председателем совета женщин при главе города.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он обновлен в связи с прекращением полномочий гордумы шестого созыва.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе представительного органа, всего в совет вошли 18 женщин, при этом подавляющее большинство — 17 человек — трудились и в предыдущем составе.

В основном это представительницы сферы образования, в их числе — директор школы №7 Анита Благодерова, замруководителя кадетской школы №70 Валентина Морозова, директор лицея №55 Елена Краличкина, руководитель ДХШ №3 Светлана Лисушкина, директор ДШИ «Лира» Анна Нестерова, замруководителя художественного училища имени К.А. Савицкого Ирина Тюкалова, профессор Пензенского артиллерийского инженерного института Ольга Пономарева и педагог детского центра «Мофет» Татьяна Ефимова.

Также в состав совета вошли две сотрудницы МКУ «Научно-методический центр Пензы» — руководители отделов по гражданско-правовому воспитанию и по учебно-методической работе — Татьяна Белякова и Татьяна Нестерова.

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Помимо этого, в совет включены гендиректор ООО «Центр инноваций социальной сферы» Марина Тарасова, руководитель ООО «Центр информационной поддержки «Аспект» Кристина Петрухнова, генеральный директор ООО «Лечебно-оздоровительный центр «Благо Дарю» Виктория Хачатурян.

Кроме того, в новый состав включены журналист Наталия Наземнова, начальник отдела организационно-методической и социальной работы соцуправления Пензы Татьяна Миншараева, а также помощник депутата гордумы Татьяна Туркина.

Из совета выбыли домохозяйка Наталья Безрукова и генеральный директор ООО «Моторные технологии» Ольга Изранова, которая в предыдущем составе на протяжении нескольких месяцев выполняла функции председателя, а в сентябре 2019 года была избрана депутатом пензенской гордумы.

Новый член совета женщин — заместитель директора школы №47 Татьяна Башкирова.