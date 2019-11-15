Владимир Мутовкин проголосовал за благоустройство Фонтанной площади в Пензе Общество

Пенза, 15 ноября 2019. PenzaNews. Глава Пензы Владимир Мутовкин поддержал проект реконструкции Фонтанной площади в ходе голосования по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2020 году по программе формирования современной городской среды, которое проходит в пятницу, 15 ноября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Я проголосовал за Фонтанную площадь, потому что я считаю, что это знаковое место для нас, для всех горожан», — сказал он журналистам после того, как сделал свой выбор в лицее современных технологий №2.

Владимир Мутовкин добавил, что обновление Фонтанной площади является еще одним шагом по благоустройству центра Пензы, где реализуется ряд крупных проектов, в частности, ведется восстановление Спасского кафедрального собора.

Он выразил уверенность в том, что в результате жители получат территорию, где можно будет погулять и приятно провести время.

«Я думаю, от этого центр только выиграет и выиграет город», — пояснил глава Пензы.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 4 октября 2019 года МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» в лице начальника Игоря Умнова, фонд поддержки региональных проектов «Развитие» в лице президента Евгения Сиротского и ООО «Техстрой» в лице гендиректора Алексея Алексеева заключили договор на реконструкцию фонтана и прилегающей территории на сумму около 99 млн. рублей.

Торги перед этим не проводились, поскольку бюджетных трат по данному договору, который рассчитан на период до 15 июля 2020 года, не предусмотрено. 100 млн. рублей на реконструкцию фонтана в Пензе выделил Сбербанк.

16 октября МКУ «УКС Пензы» объявило электронный аукцион на реконструкцию фонтана и благоустройство прилегающей территории с начальной ценой почти 158 млн. рублей. На него не поступило ни одной заявки. Протоколом от 24 октября электронный аукцион признан несостоявшимся.



8 ноября было объявлено о повторном проведении электронного аукциона. По последним данным, он назначен на 22 ноября.