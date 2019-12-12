В техзадание на доработку сайта «Пенза-Пресс» включили блок с фотографиями ИА «PenzaNews» Общество

Пенза, 12 декабря 2019. PenzaNews. Крупный фрагмент главной страницы сайта независимого информационного агентства «PenzaNews» использован при составлении технического задания на доработку интернет-ресурса сетевого издания «Пенза-Пресс», учредителем которого с 11 октября 2019 года является ГАУ «Медиахолдинг «Экспресс».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

27 ноября государственное автономное учреждение Пензенской области в лице гендиректора Виктора Рубцова заключило договор на выполнение соответствующих работ с индивидуальным предпринимателем Петром Левановым. Он был утвержден в качестве единственного исполнителя протоколом комиссии, датированным тем же числом.

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Цена договора составила 150 тыс. рублей. Срок выполнения — до 31 декабря 2019 года.

Согласно прописанным в документе условиям, заказчик поручил исполнителю доработать существующий сайт сетевого издания в соответствии с техническим заданием, которое размещено в открытом доступе — на официальном портале госзакупок .

Требования, предъявляемые от лица создаваемого за бюджетные деньги медиахолдинга, перечислены на девяти листах.

Шестой посвящен структуре главной страницы сайта «Пенза-Пресс», состоящей из нескольких блоков. Один из них — «Фоторепортажи» — полностью заимствован у частного информагентства «PenzaNews».

Заказчик при подготовке техзадания не просто попытался схематично показать такой же принцип отображения актуальных фоторепортажей на главной странице, используемый «PenzaNews» еще с начала 2016 года, а целиком скопировал этот блок — вместе со снимками.

Изображение из техзадания на доработку сайта «Пенза-Пресс», Zakupki.gov.ru

По имеющейся информации, скриншот сделан летом 2019 года.

Среди снимков, которые спустя месяцы вошли в техзадание для сайта провластного СМИ, оказалась, в частности, фотография экс-министра здравоохранения Пензенской области Владимира Стрючкова по пути в суд, где 19 июля рассматривался вопрос о продлении ему срока домашнего ареста.

Блок «Фоторепортажи» на сайте ИА «PenzaNews»

Журналистов каких-либо других СМИ, кроме агентства «PenzaNews», в тот день там не было.

О правообладателе фотографий свидетельствует фирменная запятая, которая присутствует в верхней правой части изображений в блоке «Фоторепортажи». Особенно отчетливо лейбл виден на том кадре, который был сделан в темное время суток 23 июля во время проведения работ по демонтажу световой опоры вблизи торгового центра «Олимп» в Пензе.

Логотип информационного агентства «PenzaNews» является официально зарегистрированным товарным знаком. Соответствующее свидетельство было выдано Федеральной службой по интеллектуальной собственности в 2014 году.