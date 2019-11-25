«Пенза-Пресс» оценили в 408 тыс. рублей Общество

Пенза, 25 ноября 2019. PenzaNews. Сетевое издание «Пенза-Пресс» передано государственному автономному учреждению Пензенской области «Медиахолдинг «Экспресс» за 408 тыс. 112 рублей.

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Согласно данным портала госзакупок, соответствующий договор заключен 21 ноября.

В качестве одной из сторон — как учредитель СМИ — выступило ООО «Максим». В соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 18 июня 2019 года, от его имени подпись под документом поставила и.о. генерального директора ООО «Фирма «Экспресс» (управляющая организация ООО «Максим») Олеся Постных.

Другой стороной — правопреемником — стало госучреждение «Медиахолдинг «Экспресс» в лице гендиректора Виктора Рубцова, действующего с согласия редакции в лице главного редактора Елены Юсуповой.

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Договор содержит несколько пунктов.

Так, коммерческая фирма «Максим» в полном объеме передает свои права и обязанности учредителя сетевого издания, свидетельство о регистрации которого в качестве СМИ было выдано 12 апреля 2016 года.

Отдельно прописано, что ГАУ «Медиахолдинг «Экспресс» приобретает их с момента внесения изменений в запись о регистрации средства массовой информации.

Известно, что новое свидетельство о регистрации СМИ датировано 11 октября 2019 года. Таким образом, с момента фактического перехода прав учредителя госучреждению до подписания соответствующего договора прошло более месяца.

«Экспресс» взял на себя обязательство произвести полную оплату стоимости сетевого издания не позднее 15 декабря 2019 года.

Кроме того, запланированы другие расходы, связанные с созданием государственного медиахолдинга на базе существующей телерадиокомпании.

В плане закупок госучреждения предусмотрены траты на приобретение компьютерной, оргтехники и программного обеспечения, на покупку лицензий на осуществление радио- и телевещания и на услуги связи для целей эфирного телевещания, а также на обновление сайта.