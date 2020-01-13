«Эхо Пензы» находится под управлением «Фирмы «Экспресс» — Рубцов Общество

Пенза, 13 января 2020. PenzaNews. Радио «Эхо Пензы» находится под управлением ООО «Фирма «Экспресс», сроки его вхождения в состав ГАУ «Медиахолдинг «Экспресс» пока неизвестны. Об этом сообщил генеральный директор государственного автономного учреждения Виктор Рубцов на своей странице в Facebook.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Когда состоится переход, я однозначно сказать не могу. Есть правовые и организационные вопросы, требующие решения. И решения эти вне рамок моей компетенции», — написал он.

Виктор Рубцов уточнил, что к настоящему времени в структуру госучреждения вошли три СМИ: сначала — сетевое издание «Пенза-Пресс», а в январе 2020 года — телеканал и радио «Экспресс».

Читайте также

Рубцов назвал главными преимуществами «Экспресса» бюджетное финансирование и админресурс

«Эхо Пензы» — информационно-разговорная радиостанция, вещающая в региональном центре на частоте 107,5 FM с 2005 года.

Первоначально осуществлялась трансляция передач «Эхо Москвы». Программы пензенской редакции начали выходить в эфир с 12 июня 2006 года.

В феврале 2019 года сотрудники радиостанции получили уведомления о сокращении.

После появления соответствующей информации в СМИ было принято решение, что коллектив журналистов будет сохранен в прежнем составе, а радио продолжит работу как минимум до конца года.

Согласно данным Роскомнадзора, учредитель СМИ «Эхо Пензы» — ООО «Максим». С июня 2019 года управляющей организацией этой компании является общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Экспресс», обязанности генерального директора которого исполняет Олеся Постных.