Маршруты в Пензе в большей степени отражают интересы перевозчиков — мэр Общество

Пенза, 27 марта 2020. PenzaNews. Маршруты, по которым в Пензе курсирует общественный транспорт, в большей степени отражают интересы перевозчиков. Такое мнение выразил глава администрации города Андрей Лузгин.

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«Все маршруты внутри города, [...] с одной стороны, исторически сложившиеся. [...] Они в большей степени, наверное, отражают интересы перевозчиков», — сказал он в ходе 8-й очередной сессии гордумы в пятницу, 27 марта.

Андрей Лузгин пояснил, что по этой причине планируется разработать концепцию развития общественного транспорта в Пензе, в соответствии с которой в дальнейшем будут приниматься решения о количестве маршрутов, их протяженности, замене микроавтобусов подвижным составом большой вместимости, а также о приобретении новых автобусов в рамках федерального проекта.

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«Надеемся, что подрядчиком будет квалифицированный научный институт», — отметил глава администрации Пензы.

Он уточнил, что заложенные на подготовку концепции 10 млн. рублей пока не потрачены, поскольку работа находится на этапе формулирования технического задания.

Комментируя показатели работы общественного транспорта, Андрей Лузгин сообщил, что в 2019 году частные и муниципальные предприятия в 2019 году перевезли в Пензе более 100 млн. пассажиров, еще примерно 20 млн. пришлось на межмуниципальные маршруты в черте города.