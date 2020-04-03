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Пропускная система в Пензе не введена — мэрия

09:50 | 03.04.2020 | Общество

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Пенза, 3 апреля 2020. PenzaNews. Пропускная система на территории Пензы не установлена. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии в связи с многочисленными вопросами жителей, касающимися порядка передвижения по городу в период действия в Пензенской области режима всеобщей самоизоляции из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

Пропускная система в Пензе не введена — мэрия. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Действующим законодательством, в том числе постановлением губернатора Пензенской области от 16 марта 2020 года №27 «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области», на органы местного самоуправления не возложены полномочия по выдаче разрешений на перемещение граждан по городу Пензе и Пензенской области», — поясняется в тексте.

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В нем отмечается, что введенные с 31 марта ограничения не распространяются на работников, обеспечивающих функционирование государственных органов и органов местного самоуправления, на случаи оказания медицинской помощи, на деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, на сотрудников организаций жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, а также компаний, связанных с ведением строительства и осуществляющих управление многоквартирными домами.

«При этом граждане, осуществляющие трудовую деятельность в перечисленных организациях, [...] должны иметь при себе документы — удостоверения, справки, подтверждающие деятельность в соответствующих организациях», — говорится в сообщении.

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