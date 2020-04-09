Проезд для волонтеров, помогающих пензенцам в период самоизоляции, будет бесплатным Общество

Пенза, 9 апреля 2020. PenzaNews. Волонтеры, которые оказывают помощь жителям Пензенской области, соблюдающим самоизоляцию в период действия режима повышенной готовности, будут пользоваться общественным транспортом бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По официальной информации, с 24 марта, когда на базе региональной общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева был организован волонтерский центр, поступило более 2,5 тыс. звонков, по которым добровольцы совершили почти 1,5 тыс. выездов.

По словам координатора волонтерского центра «Единой России», депутата Законодательного собрания Пензенской области Яны Куприной, предприниматели оказывают содействие активистам.

«Транспортные расходы волонтеров, передвигающихся на личном автотранспорте, компенсируются из фонда партии. Мы очень благодарны тому, что и транспортные компании Пензы проявили социальную ответственность и совместно с администрацией города нашли возможность организовать бесплатный проезд для волонтеров», — сказала она.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Постановлением губернатора №27 введен ряд ограничений.

С 31 марта по 30 апреля предусмотрена самоизоляция большинства граждан. Жителям можно выходить из дома в ближайший магазин, аптеку, выгуливать собак и выносить мусор.