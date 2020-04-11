Полиция разъяснила особенности охраны общественного порядка в условиях коронавируса Общество

Пенза, 11 апреля 2020. PenzaNews. Пресс-служба управления МВД России по Пензенской области разместила на официальном сайте ведомства сообщение, в котором разъясняются особенности охраны общественного порядка в период действия режима повышенной готовности, введенного в регионе 16 марта в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

Фото: 58.мвд.рф

«В настоящее время в Пензенской области сотрудники полиции обеспечивают контроль за соблюдением карантинных мероприятий гражданами, прибывшими из-за границы, а также контактировавших с теми, кто заболел коронавирусной инфекцией», — говорится в тексте.

В нем поясняется, что с марта на протяжении нескольких недель полиция дежурила возле подъездов, в которых были выявлены заразившиеся COVID-19, а их соседи получили предписания санитарного врача о необходимости соблюдать карантин.

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«При выявлении вне места жительства граждан, которые в соответствии с предписаниями санитарного врача обязаны находиться в изоляции, к ним принимают меры административного воздействия. Сотрудники полиции уже составили ряд протоколов по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ [«Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»], которые направлены на рассмотрение в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 15 тыс. до 40 тыс. рублей», — отмечается в сообщении.

В тексте уточняется, что по мере истечения срока действия таких предписаний посты полиции снимаются, а дома включаются в маршруты патрулирования.

«Также полицейские ежедневно проводят профилактическую работу с гражданами на улицах, во дворах многоквартирных домов и других общественных местах. Особое внимание они уделяют людям старшего возраста, а также группам людей и подросткам», — говорится в нем.

В сообщении поясняется, что полицейские призывают жителей неукоснительно соблюдать режим самоизоляции и не допускать нарушений законодательства.