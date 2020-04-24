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Выезд из Заречного 25 и 26 апреля будет осуществляться без спецразрешений

10:30 | 24.04.2020 | Общество

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Заречный, 24 апреля 2020. PenzaNews. Выезд граждан из Заречного Пензенской области и въезд в город будут осуществляться в предстоящие выходные, 25 и 26 апреля, без согласования с городской администрацией. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора №27 «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области».

Выезд из Заречного 25 и 26 апреля будет осуществляться без спецразрешений. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В пункте 20 слова «с 13 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года» заменить словами «с 13 апреля 2020 года по 24 апреля 2020 года и с 27 апреля по 30 апреля 2020 года», — говорится в тексте документа.

Постановление вступило в силу.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Постановлением губернатора №27 введен ряд ограничений.

С 31 марта по 30 апреля предусмотрена самоизоляция большинства граждан.

С 13 апреля на территории Заречного действуют дополнительные ограничительные мероприятия. В частности, выезд из ЗАТО и въезд в город осуществляются при наличии согласования с горадминистрацией.

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