Выезд из Заречного 25 и 26 апреля будет осуществляться без спецразрешений Общество

Заречный, 24 апреля 2020. PenzaNews. Выезд граждан из Заречного Пензенской области и въезд в город будут осуществляться в предстоящие выходные, 25 и 26 апреля, без согласования с городской администрацией. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора №27 «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области».

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«В пункте 20 слова «с 13 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года» заменить словами «с 13 апреля 2020 года по 24 апреля 2020 года и с 27 апреля по 30 апреля 2020 года», — говорится в тексте документа.

Постановление вступило в силу.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Постановлением губернатора №27 введен ряд ограничений.

С 31 марта по 30 апреля предусмотрена самоизоляция большинства граждан.

С 13 апреля на территории Заречного действуют дополнительные ограничительные мероприятия. В частности, выезд из ЗАТО и въезд в город осуществляются при наличии согласования с горадминистрацией.