EN
21:38:46 Вторник, 28 апреля
Коронавирус Дольщики Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области кафе и рестораны получили возможность работать на вынос

16:30 | 28.04.2020 | Общество

Печать

Пенза, 28 апреля 2020. PenzaNews. Организации общественного питания, деятельность которых приостановлена в Пензенской области с 28 марта в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, получили возможность работать на вынос. Соответствующее изменение внесено в постановление губернатора №27 «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области».

В Пензенской области кафе и рестораны получили возможность работать на вынос. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В подпункте 3.6 пункта 3 постановления [...] слова «за исключением дистанционной торговли» заменить словами «за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов», — говорится в постановлении, которое глава региона Иван Белозерцев подписал 27 апреля.

В нем добавляется, что могут возобновить работу компании, осуществляющие организацию питания для работников предприятий, деятельность которых не приостановлена в соответствии с указом президента России №239 от 2 апреля, постановлением правительства региона №201-пП от 3 апреля и постановлением губернатора №27 от 16 марта.

Помимо этого, уточнен перечень непродовольственных товаров первой необходимости.

Вместо санитарно-гигиенической маски теперь в нем значатся средства индивидуальной защиты, вместо антисептика для рук — антисептические средства.

Также в список включены средства дезинфицирующие.

Новости партнеров
Читайте также
Завершен первый этап строительства насосной станции третьего подъема в микрорайоне Арбеково В Пензенской области около 5 тыс. студентов колледжей получат продуктовые наборы
Седьмому умершему в Пензенской области пациенту с коронавирусом было 86 лет Жительница Пензы сняла со счета 1,9 млн. рублей и перечислила неизвестному
В Пензенской области выросло число абонентов «Ростелекома», управляющих услугами онлайн Число районов Пензенской области с подтвержденными случаями коронавируса выросло до 25
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement