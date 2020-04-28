В Пензенской области кафе и рестораны получили возможность работать на вынос Общество

Пенза, 28 апреля 2020. PenzaNews. Организации общественного питания, деятельность которых приостановлена в Пензенской области с 28 марта в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, получили возможность работать на вынос. Соответствующее изменение внесено в постановление губернатора №27 «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области».

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«В подпункте 3.6 пункта 3 постановления [...] слова «за исключением дистанционной торговли» заменить словами «за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов», — говорится в постановлении, которое глава региона Иван Белозерцев подписал 27 апреля.

В нем добавляется, что могут возобновить работу компании, осуществляющие организацию питания для работников предприятий, деятельность которых не приостановлена в соответствии с указом президента России №239 от 2 апреля, постановлением правительства региона №201-пП от 3 апреля и постановлением губернатора №27 от 16 марта.

Помимо этого, уточнен перечень непродовольственных товаров первой необходимости.

Вместо санитарно-гигиенической маски теперь в нем значатся средства индивидуальной защиты, вместо антисептика для рук — антисептические средства.

Также в список включены средства дезинфицирующие.