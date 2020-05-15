Ограничения для бизнеса в Пензенской области будут снимать с учетом ситуации в каждом районе Экономика

Пенза, 15 мая 2020. PenzaNews. Решения о поэтапном снятии ограничений для бизнеса, введенных в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, будут приниматься в Пензенской области по каждому муниципальному району отдельно с учетом текущей эпидситуации. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Денис Бубнов.

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«Мы немножко не торопились с подготовкой этого плана, хотели его проработать поподробнее. В настоящий момент в отличие от множества других субъектов мы заложили такую функцию, что режим ограничений будет сниматься не на территории Пензенской области [целиком], а будет сниматься по районам, то есть в зависимости от сложившейся ситуации», — сказал он в ходе онлайн-брифинга, состоявшегося в центре «Мой бизнес» 15 мая, трансляция которого велась на YouTube-канале Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области.

Денис Бубнов пояснил, что такая стратегия выбрана, «дабы не тормозить развитие экономики одного района из-за неблагоприятной ситуации в другом».

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По его словам, вопрос о постепенном ослаблении ограничений на определенной территории будет рассматриваться на основании письма главы администрации муниципального образования.

«Хочу сказать, что снятие ограничений будет проводиться в три этапа», — уточнил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 17 мая предусмотрена самоизоляция граждан. С 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах, в том числе в транспорте.

По состоянию на 15 мая в Пензенской области зарегистрировано 985 случаев заражения COVID-19. Общее количество выздоровевших — 658 человек. За весь период умерли десять пациентов.