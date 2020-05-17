EN
14:31:01 Воскресенье, 17 мая
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области зафиксирован 1 тыс. 101 случай заражения коронавирусом, 777 человек выздоровели, 11 пациентов умерли

Кафе в центре Пензы нарушило требование о приостановке работы из-за коронавируса

13:34 | 17.05.2020 | Общество

Печать

Пенза, 17 мая 2020. PenzaNews. Сотрудники полиции зафиксировали факт обслуживания посетителей в кафе на улице Бакунина в Пензе, несмотря на ограничения, действующие в регионе в рамках режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

Кафе в центре Пензы нарушило требование о приостановке работы из-за коронавируса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В помещении находились шестеро посетителей, которые распивали спиртные напитки», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в отношении данных граждан составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Читайте также

В Пензенской области кафе и рестораны получили возможность работать на вынос

«В отношении предпринимателя, нарушившего ограничения, установленные постановлением губернатора Пензенской области, участковыми уполномоченными полиции проводится проверка», — пояснили в УМВД.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 31 мая предусмотрена самоизоляция граждан.

С 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах, в том числе в транспорте.

Блог предпринимателя
YouTube
Новости партнеров
Читайте также
Нападающий Данила Епимахин усилит атаку пензенского «Дизеля» Начата проверка по факту мошенничества при продаже медицинских масок в Сердобске
В Пензенской области проведено более 58 тыс. тестов на коронавирус Ушел из жизни основатель кузнецкой школы греко-римской борьбы Адгам Абубекеров
Нападающий Денис Ковалев продолжит спортивную карьеру в пензенском «Дизеле» Центр «Мой бизнес» будет оказывать услуги по подготовке документов для открытия своего дела
Все новости
Блог предпринимателя
YouTube
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама