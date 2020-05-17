Кафе в центре Пензы нарушило требование о приостановке работы из-за коронавируса Общество

Пенза, 17 мая 2020. PenzaNews. Сотрудники полиции зафиксировали факт обслуживания посетителей в кафе на улице Бакунина в Пензе, несмотря на ограничения, действующие в регионе в рамках режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

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«В помещении находились шестеро посетителей, которые распивали спиртные напитки», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в отношении данных граждан составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

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«В отношении предпринимателя, нарушившего ограничения, установленные постановлением губернатора Пензенской области, участковыми уполномоченными полиции проводится проверка», — пояснили в УМВД.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 31 мая предусмотрена самоизоляция граждан.

С 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах, в том числе в транспорте.