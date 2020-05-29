Павел Полосин удостоен почетной грамоты пензенской гордумы Общество

Пенза, 29 мая 2020. PenzaNews. Главный редактор информационного агентства «PenzaNews» Павел Полосин удостоен почетной грамоты Пензенской городской думы.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующее решение приняли депутаты представительного органа муниципального образования в ходе 10-й очередной сессии в пятницу, 29 мая.

Как уточняется в тексте документа, Павел Полосин отмечен почетной грамотой гордумы за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие пензенской журналистики и расширение информационного пространства.

Полосин Павел Николаевич родился в Пензе 15 апреля 1985 года.

В 2007 году окончил Пензенский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление», в 2008-м — по специальности «Юриспруденция».

В 2011 году защитил диссертацию на тему «Социальная ответственность массмедиа в информационном обществе: региональный аспект». Кандидат социологических наук.

Трудовую деятельность начал в 2000 году. В 2001 году впервые попробовал свои силы на пензенском государственном телевидении в качестве ведущего молодежной программы.

В разные годы работал промоутером ООО «РТР Пенза», нештатным корреспондентом главной редакции художественно-публицистических программ и спецпроектов ПГТРК, продюсером теле- и радиопрограмм ГТРК «Пенза», редактором информационной программы «Наше время» на телеканале «РЕН ТВ Пенза» (ТРК «Экспресс»).

С февраля 2008 года по настоящее время — главный редактор информационного агентства «PenzaNews».

Награжден благодарственными письмами губернатора Пензенской области, благодарностями Законодательного собрания региона и городской думы, юбилейной медалью «В память 350-летия Пензы» (2013), почетной грамотой регионального парламента с вручением лацканного знака (2015), медалью «XXV лет МЧС России» (2015). Имеет поощрения от мэра и главы города, а также различных органов власти.

Дважды лауреат всероссийского конкурса журналистских работ фонда «Правда и справедливость», участник трех медиафорумов ОНФ (2015–2017).

Член Союза журналистов России.

Женат.