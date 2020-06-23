В Пензенской области работы в рамках проекта «БКАД» завершены на 34 объектах Общество

Пенза, 23 июня 2020. PenzaNews. Подрядные организации завершили работы на 34 объектах, вошедших в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») в Пензенской области в 2020 году. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства строительства и дорожного хозяйства региона.

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«В конце июля запланирована сдача капиталоемких объектов», — сказали в ведомстве.

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В Минстрое уточнили, что в их числе — новые дороги в районе улицы Зеленодольской, Алой, первый этап реконструкции дороги от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной, а также капитальный ремонт виадука вблизи поселка Монтажный.

«В 2020 году на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Пензенской области предусмотрено 1 млрд. 949,2 млн. рублей, из них 1 млрд. 170 млн. рублей — средства федерального бюджета», — напомнили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что планируется отремонтировать 110 км автодорог местного и регионального значения, выполнить работы по устройству свыше 54 тыс. погонных метров тротуаров, установке 2 тыс. 400 погонных метров пешеходного и барьерного ограждений, 249 знаков, 12 светофорных объектов и 30 камер фото- и видеофиксации.