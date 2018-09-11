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В Пензе ради лестницы к собору начали сносить постройки со второй стороны Harat's Pub

19:12 | 11.09.2018 | Общество

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Пенза, 11 сентября 2018. PenzaNews. Рабочие начали демонтаж хозяйственных построек, расположенных на улице Белинского в Пензе вблизи двух зданий — №4, в котором находится военкомат, и №6, где действует Harat's Pub.

В Пензе ради лестницы к собору начали сносить постройки со второй стороны Harat's Pub

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба городской администрации, конечной целью является организация прохода с улицы Кирова на улицу Белинского для последующего строительства лестницы к Спасскому кафедральному собору.

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Весной 2018 года аналогичные работы были выполнены с другой стороны увеселительного заведения — в районе здания №8, которое является объектом культурного наследия федерального значения. Об этом свидетельствует памятная табличка, которая гласит: «В этом доме с января 1865 года по декабрь 1866 года жил и работал великий русский писатель-сатирик М.Е. Салтыков-Щедрин».

В итоге после завершения текущих работ по сносу хозпостроек фактически будет образовано два прохода к собору — с левой и правой сторон от Harat's Pub.

Вместе с тем проект обустройства лестницы, по которой, как ожидается, жители города и туристы смогут проследовать от оборонительного вала до первохрама, на данной территории пока не размещен. В связи с этим для рядовых граждан остается загадкой то, с какой именно стороны паба будут находиться ступени, а также в какие сроки намечено реализовать эту задумку.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», зимой 2017 года губернатор Иван Белозерцев предложил построить современную лестницу с видовыми площадками от улицы Кирова к восстанавливаемому в Пензе Спасскому кафедральному собору.

В апреле глава региона анонсировал снос одного из зданий на территории военного комиссариата Первомайского и Ленинского районов Пензы, расположенного на улице Белинского, 4.

Летом стало известно, что рассматривается возможность открытия музея Михаила Салтыкова-Щедрина в здании на улице Белинского, где некоторое время жил и работал известный русский писатель.

В апреле 2018 года был начат снос хозяйственных построек, загораживающих вид с улицы Кирова на строящийся собор.

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