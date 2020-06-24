В Пензе прошли мероприятия в честь 75-летия Великой Победы Общество

Пенза, 24 июня 2020. PenzaNews. Мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялись в Пензе 24 июня — в день, когда в областном центре планировалось организовать парад по случаю юбилейной даты, но в итоге от идеи его проведения было решено отказаться из-за ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

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Открыл торжества духовой оркестр филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева, который исполнил парадные марши у монумента воинской и трудовой славы пензенцев.

В ознаменование юбилейной даты волонтеры развернули большую копию Знамени Победы, а дети выпустили в небо белых голубей, символизирующих мир на Земле.

Также мероприятия, организованные в рамках Года памяти и славы, состоялись в других районах города.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму.

Действие ряда ограничений продлено по 30 июня.