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В Пензе прошли мероприятия в честь 75-летия Великой Победы

19:59 | 24.06.2020 | Общество

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Пенза, 24 июня 2020. PenzaNews. Мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялись в Пензе 24 июня — в день, когда в областном центре планировалось организовать парад по случаю юбилейной даты, но в итоге от идеи его проведения было решено отказаться из-за ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В Пензе прошли мероприятия в честь 75-летия Великой Победы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Открыл торжества духовой оркестр филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева, который исполнил парадные марши у монумента воинской и трудовой славы пензенцев.

В ознаменование юбилейной даты волонтеры развернули большую копию Знамени Победы, а дети выпустили в небо белых голубей, символизирующих мир на Земле.

Также мероприятия, организованные в рамках Года памяти и славы, состоялись в других районах города.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму.

Действие ряда ограничений продлено по 30 июня.

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