В Никольске мужчине назначено наказание за нахождение в общественном месте без маски Общество

Никольск, 11 июля 2020. PenzaNews. Никольский районный суд Пензенской области назначил административное наказание в виде предупреждения местному жителю, находившемуся в общественном месте без маски.

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Как следует из сообщения, опубликованного на сайте суда, мужчина пренебрег мерами предосторожности, которые жители региона обязаны соблюдать в период действия режима повышенной готовности, введенного в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В их числе — использование гигиенических масок в транспорте, в общественных местах, при любом выходе на улицу, а также соблюдение социального дистанцирования.

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Постановление суда, в соответствии с которым мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», пока не вступило в законную силу.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму. Действие ряда ограничений продлено по 25 июля.

