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АКТУАЛЬНО В Пензенской области 5 тыс. 768 случаев заражения коронавирусом, 5 тыс. 146 человек выписаны, 66 пациентов умерли

Росстат насчитал 56 умерших от коронавируса в Пензенской области в мае

13:57 | 13.07.2020 | Общество

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Пенза, 13 июля 2020. PenzaNews. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 стала основной причиной смерти 56 человек, скончавшихся в Пензенской области в мае 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Росстат насчитал 56 умерших от коронавируса в Пензенской области в мае. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленной информации, еще в 16 случаях коронавирус не был основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие осложнений.

Помимо этого, учтено 53 случая, когда новая коронавирусная инфекция не являлась основной причиной смерти и не оказала существенного влияния на ее приближение.

В соответствии с уточненными данными Росстата, в апреле COVID-19 стал основной причиной смерти восьмерых человек в Пензенской области. Еще в двух случаях коронавирусная инфекция не являлась основной причиной смерти и не оказала существенного влияния на ее приближение.

Всего в регионе по различным причинам в апреле 2020 года скончались 1 тыс. 635 человек, в мае — 1 тыс. 956.

В январе-мае количество умерших составило 8 тыс. 469 человек, родившихся — 3 тыс. 913. Естественная убыль — 4 тыс. 556 человек.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 1 июня регион приступил к первому этапу снятия ограничений, 19-го — ко второму.

По состоянию на 13 июля официально подтверждена информация о 66 скончавшихся пациентах с коронавирусом.

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