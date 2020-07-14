В Пензенской области оценят возможность перехода на третий этап снятия ограничений Общество

Пенза, 14 июля 2020. PenzaNews. Правительство Пензенской области направило в Роспотребнадзор письмо с просьбой оценить возможность перехода региона на третий этап снятия ограничений, введенных в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Количество заболевших коронавирусной инфекцией стабилизировалось и где-то находится на уровне 40 случаев [в сутки] в среднем последнее время. Это дает нам основание обратиться в Роспотребнадзор, и мы уже обратились вчера, с письмом», — сказал он в ходе 32-й внеочередной сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся во вторник, 14 июля.

Глава региона добавил, что если переход на третий этап будет согласован, в Пензенской области смогут начать работу пришкольные и загородные оздоровительные лагеря.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму.