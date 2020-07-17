В МГЕР сочли некорректным поведение художника после получения денег за граффити Общество

Пенза, 18 июля 2020. PenzaNews. Руководитель пензенского регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Дмитрий Баклашов счел некорректным поведение художника Алексея Февралева, который публично выразил возмущение по поводу содержания распространенного общественной организацией пресс-релиза под заголовком «Молодогвардейцы восстановили граффити «Спасибо врачам».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По словам Дмитрия Баклашова, именно благодаря МГЕР стало возможным воссоздание росписи, аналогичной той, что была нанесена ранее на постройку на улице Кирова в Пензе, которая впоследствии оказалась разрушена.

«Мы первыми были первоисточниками для губернатора Ивана Белозерцева и для администрации города Пензы, которые сказали о том, что произошла такая ситуация. И мало того, что мы сказали и доложили о произошедшем, мы это сделали не просто так. У нас было предложение — восстановить, и не просто восстановить, а найти новое место, и мы готовы профинансировать всю эту историю», — пояснил он.

Глава регионального штаба МГЕР добавил, что Иван Белозерцев поддержал данную инициативу, мэрия в течение нескольких часов подобрала новое место для граффити, начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина помогла активистам связаться с художником, после чего Алексей Февралев приступил к работе.

Читайте также

В Пензе художника возмутило заявление МГЕР о том, что «молодогвардейцы восстановили граффити»

«Мы приезжали к нему каждый день, вообще практически по несколько даже раз в день, [...] делали большой фото- и видеоархив, и так как это все дело финансировала «Молодая Гвардия», соответственно, это должно было быть с атрибутикой и обозначением «Молодой Гвардии». И мы там действительно ставили флаги, виндеры для того, чтобы все люди понимали и знали, кто инициатор и кто, соответственно, проспонсировал всю эту историю, которая не так уж и дешево стоит», — сказал руководитель реготделения общественной организации.

Он уточнил, что художник получил деньги за свою работу на следующий день после завершения граффити.

«И в данном случае, по сути, мы заказчики, а он исполнитель. И мы написали в своем релизе именно так, как вот он пытается вот вывернуть, потому что мы считаем, что это правильно, потому что это именно деньги «Молодой Гвардии». И, естественно, так как мы являемся, опять же так повторюсь, заказчиками, а он исполнитель, поступать так с заказчиками крайне некорректно. Это все равно, что я к себе домой людей вызову, плиточников, они мне положат плитку. Я приглашу к себе гостей и скажу: «Это моя плитка». А заказчики [исполнители] придут и скажут: «Ты чего глупый что ли? Это наша плитка, мы ее положили». Это примерно то же самое», — заявил Дмитрий Баклашов.