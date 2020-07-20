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Белозерцев указал на нехватку урн на набережной в Пензе

13:52 | 20.07.2020 | Общество

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Пенза, 20 июля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обратил внимание главы администрации Пензы Андрея Лузгина на нехватку урн на набережной реки Суры.

Белозерцев указал на нехватку урн на набережной в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«То, что касается набережной и других общественных мест: [...] деньги вложили большие; большое количество людей приходят, отдыхают, заходят в «Макдоналдс», приобретают там для себя какие-то вкусности, да, потом не знают, куда выбросить бумагу, в которую были завернуты эти бургеры. Все переполнено», — сказал Иван Белозерцев в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 20 июля.

Он выразил мнение, что установленных в рамках реконструкции набережной урн недостаточно.

«Поставьте больше. Что мешает это сделать? Поставьте больше контейнеров красивых, чтобы люди могли мусор положить в эти контейнеры, чтобы было все цивилизованно», — потребовал глава региона.

В свою очередь Андрей Лузгин сообщил, что дополнительные урны уже заказаны.

«Сегодня они приходят. Мы их установим», — сказал он.

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В продолжение темы Иван Белозерцев отметил, что «областной центр должен быть образцом порядка».

«Пока образца нет», — констатировал губернатор.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», реконструкция набережной реки Суры в Пензе стартовала в 2016 году.

Контракт на выполнение работ в рамках первого этапа был заключен с ООО «УК «Возрождение торговый дом». Его цена изначально составляла 103,7 млн. рублей. Впоследствии она была увеличена до 113 млн. рублей.

В 2018 году был заключен контракт с ООО «Техстрой» на выполнение работ в рамках второго этапа на сумму 100 млн. рублей.

Третий этап работ выполнило ООО «Сигма-стройсервис». В 2019 году с этой организацией был заключен контракт на сумму 98,8 млн. рублей. Впоследствии его цена выросла почти до 104,8 млн. рублей.

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