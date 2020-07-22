В Пензенской области парикмахеру назначили наказание за работу без средств защиты Общество

Пенза, 22 июля 2020. PenzaNews. Нижнеломовский районный суд Пензенской области признал парикмахера, которая обслуживала клиента, не используя при этом средства индивидуальной защиты, виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда, нарушение в парикмахерской «Мир красоты» на улице Московской в Нижнем Ломове было выявлено 25 июня.

По его словам, при назначении наказания женщине был учтен ряд факторов, включая характер правонарушения, личность виновной, ее имущественное положение и признание вины.

«Суд назначил ей наказание в виде предупреждения», — сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.



Действие ряда ограничений продлено в регионе по 25 июля.