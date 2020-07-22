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В Пензенской области парикмахеру назначили наказание за работу без средств защиты

14:01 | 22.07.2020 | Общество

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Пенза, 22 июля 2020. PenzaNews. Нижнеломовский районный суд Пензенской области признал парикмахера, которая обслуживала клиента, не используя при этом средства индивидуальной защиты, виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

В Пензенской области парикмахеру назначили наказание за работу без средств защиты. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда, нарушение в парикмахерской «Мир красоты» на улице Московской в Нижнем Ломове было выявлено 25 июня.

По его словам, при назначении наказания женщине был учтен ряд факторов, включая характер правонарушения, личность виновной, ее имущественное положение и признание вины.

«Суд назначил ей наказание в виде предупреждения», — сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 25 июля.

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