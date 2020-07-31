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В Пензе лицам старше 65 лет восстановят поездки по транспортной карте

16:48 | 31.07.2020 | Общество

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Пенза, 31 июля 2020. PenzaNews. Граждане старше 65 лет смогут обратиться за восстановлением неиспользованных по транспортной карте поездок по городу Пензе после того, как в регионе будет отменено требование об их обязательной самоизоляции в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В Пензе лицам старше 65 лет восстановят поездки по транспортной карте. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Для этого пожилым людям потребуется обратиться с заявлением в МУП «Арцис», которое является оператором системы «Транспортная карта города Пензы».

Центр обслуживания пользователей данных карт располагается на улице Суворова, 122А.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 13 августа.

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