В Пензе лицам старше 65 лет восстановят поездки по транспортной карте Общество

Пенза, 31 июля 2020. PenzaNews. Граждане старше 65 лет смогут обратиться за восстановлением неиспользованных по транспортной карте поездок по городу Пензе после того, как в регионе будет отменено требование об их обязательной самоизоляции в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Для этого пожилым людям потребуется обратиться с заявлением в МУП «Арцис», которое является оператором системы «Транспортная карта города Пензы».

Центр обслуживания пользователей данных карт располагается на улице Суворова, 122А.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.



Действие ряда ограничений продлено в регионе по 13 августа.

