EN
01:04:08 Суббота, 15 августа
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительница Пензы заплатит 15 тыс. рублей штрафа за несоблюдение карантина

18:16 | 14.08.2020 | Общество

Печать

Пенза, 14 августа 2020. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения постановление судьи Октябрьского районного суда Пензы от 16 июня, которым женщине 1977 года рождения назначен штраф в размере 15 тыс. рублей по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Жительница Пензы заплатит 15 тыс. рублей штрафа за несоблюдение карантина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе облсуда, согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Пензенской области, женщина, до этого находившаяся в контакте с человеком, заразившимся новой коронавирусной инфекцией COVID-19, должна была с 9 апреля в течение семи дней не покидать квартиру, не посещать работу, магазины, аптеки и другие общественные места, а также не общаться с третьими лицами, однако 13-го и 14-го числа во время проверки соблюдения ограничений ее не оказалось дома.

Впоследствии она призналась, что выходила в аптеку и магазин.

Не согласившись с постановлением судьи, жительница Пензы подала жалобу, которая оставлена без удовлетворения.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 27 августа.

Новости партнеров
Читайте также
Игорь Мялин примет участие в сборах в Сочи В Пензе возбуждено уголовное дело по факту получения работником пивзавода химических ожогов
Росприроднадзор согласовал план пензенского «Горводоканала» по снижению сбросов Новые случаи коронавируса подтверждены в Пензе, Заречном и десяти районах
Прокуратура проверила условия содержания животных на «Белой горе» в Пензенской области Житель Пензы стал жертвой мошенничества при заказе интимных услуг
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама