Жительница Пензы заплатит 15 тыс. рублей штрафа за несоблюдение карантина Общество

Пенза, 14 августа 2020. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения постановление судьи Октябрьского районного суда Пензы от 16 июня, которым женщине 1977 года рождения назначен штраф в размере 15 тыс. рублей по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе облсуда, согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Пензенской области, женщина, до этого находившаяся в контакте с человеком, заразившимся новой коронавирусной инфекцией COVID-19, должна была с 9 апреля в течение семи дней не покидать квартиру, не посещать работу, магазины, аптеки и другие общественные места, а также не общаться с третьими лицами, однако 13-го и 14-го числа во время проверки соблюдения ограничений ее не оказалось дома.

Впоследствии она призналась, что выходила в аптеку и магазин.

Не согласившись с постановлением судьи, жительница Пензы подала жалобу, которая оставлена без удовлетворения.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.



Действие ряда ограничений продлено в регионе по 27 августа.

