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Договор на достройку второй очереди ЖК «Лукоморье» заключен с «Новостроем»

10:30 | 15.08.2020 | Общество

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Пенза, 15 августа 2020. PenzaNews. Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Пензенской области заключил с ООО «Новострой» договор генерального подряда на выполнение работ по завершению строительства второй очереди ЖК «Лукоморье» в Засечном.

Договор на достройку второй очереди ЖК «Лукоморье» заключен с «Новостроем». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации Госжилстройтехинспекции Пензенской области, проектно-сметная документация и стройплощадка переданы генподрядчику, работы на объекте возобновлены.

Завершение строительства намечено на IV квартал 2020 года.

Вторая очередь ЖК «Лукоморье» в селе Засечном Пензенского района Пензенской области представляет собой три блок-секции на 90 квартир в доме переменной этажности. Начинала возводить комплекс компания «Пензастрой», которая в 2018 году обанкротилась.

27 апреля 2018 года данный объект был включен в число проблемных.

В конце ноября стало известно, что в рамках достигнутой с правительством области устной договоренности с целью решения проблемы обманутых дольщиков достраивать вторую очередь ЖК «Лукоморье» будет ООО «Новострой», возглавляемое Василием Фадеевым. При этом компания приступила к работам на объекте лишь весной 2019 года.

8 мая 2019 года между правительством Пензенской области, администрацией Пензы, ОАО «Пензастрой», подрядными организациями и участниками строительства в рамках решения проблемы обманутых дольщиков было заключено соглашение о намерениях по завершению ряда объектов. Одним из его условий была достройка второй очереди ЖК «Лукоморье» организацией «Новострой».

В конце года федеральный Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства принял решение о целесообразности финансирования мероприятий по завершению возведения данного дома.

В начале 2020 года обязательства застройщика перешли к региональному Фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства.

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