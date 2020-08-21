Проблемный дом на улице Ново-Казанской в Пензе введен в эксплуатацию Общество

Пенза, 21 августа 2020. PenzaNews. Дом на 237 квартир, расположенный на улице Ново-Казанской, который в апреле 2018 года был включен в число проблемных объектов в связи с банкротством компании «Пензастрой», введен в эксплуатацию.

Фото: Pnzreg.ru

Торжественное мероприятие, посвященное его сдаче, состоялось в пятницу, 21 августа.

По словам председателя ЖСК «Единый» Павла Корчагина, 30 августа планируется приступить к передаче квартир собственникам.

Согласно сведениям, размещенным на сайте областного правительства, достройка объекта велась в рамках заключенного соглашения о масштабном инвестпроекте (МИП), предусматривающего предоставление земельных участков компании-подрядчику «Новое решение».

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», разрешение на строительство многоквартирного дома на улице Ново-Казанской в Пензе — ЖК «На Стрельбищенской» — было выдано компании «Пензастрой» в июне 2014 года.

В 2018 году застройщик был признан банкротом, а незавершенный объект — проблемным.

В октябре того же года в рамках устной договоренности с правительством области за достройку дома взялась организация «Новое решение».

8 мая 2019 года между правительством Пензенской области, администрацией Пензы, ОАО «Пензастрой», подрядными организациями и участниками строительства в рамках решения проблемы обманутых дольщиков было заключено соглашение о намерениях по завершению ряда объектов. Одним из его условий была достройка дома на улице Ново-Казанской, степень готовности которого на тот момент составляла 80%, компанией «Новое решение», возглавляемой Маратом Акчуриным.