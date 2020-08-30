Памятник матери установлен в Пензе Общество

Пенза, 30 августа 2020. PenzaNews. Памятник матери установлен на улице Московской в Пензе неподалеку от здания епархиального управления и Спасского кафедрального собора.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Специально для него была обустроена небольшая площадка, на которой уложена плитка. На проведение соответствующих работ направлены денежные средства из городского бюджета.

Памятник водружен на постамент в центре площадки. Пока его оформление не завершено: подготовлено место под табличку, на которой, как ожидается, будет указана информация о монументе.

Сама фигура матери скрыта под тканью: из-под нее виднеются лишь отдельные элементы, и жители Пензы не могут своими глазами увидеть, как реализована идея памятника, установка которого обсуждается с 2017 года.

Когда будет открыт монумент, на данный момент неизвестно.

Также нет официальной информации о том, планируется ли это сделать в торжественной обстановке.

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Судя по снимку, опубликованному губернатором Иваном Белозерцевым в Instagram, воплощен в жизнь проект, предложенный московским скульптором Георгием Курдовым — братом министра культуры и туризма Пензенской области Татьяны Курдовой.

Первоначально он был отобран экспертным советом из 20 работ, а затем набрал наибольшее число голосов в ходе интернет-голосования, проходившего на сайте регионального правительства с 24 декабря 2018 года по 30 января 2019-го. Его поддержали 819 интернет-пользователей, при этом всего в голосовании приняли участие менее 1,5 тыс. человек.