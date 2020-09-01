На конкурс эскизных проектов стелы «Мы из Пензы» не поступило ни одной заявки — мэрия Общество

Пенза, 1 сентября 2020. PenzaNews. Ни одной заявки не поступило на конкурс, организованный с целью определения лучшего эскизного проекта скульптурной части стелы «Мы из Пензы», которую планируется установить в сквере «Пионерский». Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В связи с этим открытый конкурс на лучший эскизный проект скульптурной части стелы «Мы из Пензы» признан несостоявшимся», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что мэрия планирует провести конкурс повторно.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в сентябре 2018 года МКУ «УКС Пензы» заключило с ООО «Архитектурная мастерская Л.М. Ходоса» контракт на подготовку проектной документации по объекту «Сквер «Пионерский». При этом в числе основных требований к архитектурным решениям заказчик указал сохранение без изменения существующей инфраструктуры бассейна и разработку решения по стеле «Герои войны, 1941–1945».

6 мая 2019 года в правительстве Пензенской области состоялось заседание градостроительного совета, посвященное реконструкции сквера «Пионерский». В ходе него стало известно, что на месте фонтана планируется установить стелу с рабочим названием «А мы из Пензы», выполненную в виде Знамени Победы.

В июле губернатор Иван Белозерцев акцентировал внимание на том, что при утверждении эскиза будущей стелы необходимо учесть мнение жителей.

В мае 2020 года управление градостроительства и архитектуры города объявило конкурс эскизных проектов скульптурной части стелы «Мы из Пензы» для размещения в сквере на улице Пионерской.