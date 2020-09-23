В Пензенской области нуждающимся семьям назначены выплаты почти на 26 тыс. детей от 3 до 7 лет Общество

Пенза, 23 сентября 2020. PenzaNews. Ежемесячные выплаты на 25 тыс. 757 детей от 3 до 7 лет назначены в Пензенской области семьям, среднедушевой доход которых не превышает 9 тыс. 544 рублей. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства труда, социальной защиты и демографии региона в среду, 23 сентября.

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«На финансирование мероприятия выделено 1 млрд. 114 млн. 400 тыс. рублей, из них из федерального бюджета — 1 млрд. 25 млн. 300 тыс. рублей, из бюджета Пензенской области — 89 млн. 100 тыс. рублей», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что размер ежемесячной выплаты в Пензенской области составляет 4 тыс. 908 рублей 50 копеек.

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«Новую выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет, инициированную президентом России Владимиром Путиным, получают семьи, чьи доходы на каждого члена семьи не превышают региональную величину прожиточного минимума на душу населения [за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты]», — напоминается в пресс-релизе.

В сообщении добавляется, что выплата назначается за период с 1 января 2020 года.

«Для родителей, потерявших работу и вставших на учет в центр занятости населения, доходы от трудовой деятельности не учитываются в расчете. Данное правило действует в случае присвоения статуса безработного на момент подачи заявления о выплате», — сказано в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 20 января 2020 года министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан, выступая с докладом на совещании в региональном правительстве, сказал, что, согласно предварительным подсчетам, новую ежемесячную выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет будут получать около 12 тыс. семей.