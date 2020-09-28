Иван Белозерцев призвал пожилых пензенцев без надобности не выходить из дома Общество

Пенза, 28 сентября 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал пожилых людей и лиц из групп риска без надобности не выходить из дома в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

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«Я хочу еще раз обратиться к гражданам — к людям пожилого возраста, к людям, которые входят в группы риска, которые имеют хронические заболевания. Прошу по возможности оставаться дома. Не надо без надобности выходить на улицу, в магазины, в аптеки», — сказал глава региона в ходе совещания с членами правительства Пензенской области, которое прошло в формате видеоконференции и транслировалось в его аккаунте в Instagram.

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Иван Белозерцев добавил, что в регионе будет продолжена работа волонтеров, которые готовы оказать нуждающимся необходимую помощь.

«Без надобности не надо ходить. [...] Поберегите себя», — подчеркнул губернатор.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.



Действие ряда ограничений продлено в регионе по 1 октября.

