В Пензенской области пройдет конкурс «Мисс УИС» Общество

Пенза, 29 сентября 2020. PenzaNews. Региональный этап всероссийского конкурса «Мисс УИС» пройдет в Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Участницам предстоит пройти испытания на знание законодательных и нормативных правовых актов, продемонстрировать навыки владения приемами самообороны и табельным оружием, а также выполнение комплекса силовых упражнений», — пояснил заместитель начальника УФСИН России по Пензенской области Максим Михайлюк.

Читайте также

В Пензе Юлия Герасина удостоена звания «Мисс УИС»

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе УФСИН, в конкурсе примут участие сотрудницы все учреждений регионального ведомства.

«9 октября в здании управления пройдет финальный этап конкурса, где участницам предстоит продемонстрировать свои творческие умения, продефилировать в парадной форме и вечерних нарядах», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что в состав жюри конкурса войдут деятели культуры, представители общественных объединений, СМИ и ветераны.

«В последний раз конкурс проводился в 2017 году», — отметили в УФСИН.