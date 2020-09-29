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В Пензенской области пройдет конкурс «Мисс УИС»

09:59 | 29.09.2020 | Общество

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Пенза, 29 сентября 2020. PenzaNews. Региональный этап всероссийского конкурса «Мисс УИС» пройдет в Пензенской области.

В Пензенской области пройдет конкурс «Мисс УИС». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Участницам предстоит пройти испытания на знание законодательных и нормативных правовых актов, продемонстрировать навыки владения приемами самообороны и табельным оружием, а также выполнение комплекса силовых упражнений», — пояснил заместитель начальника УФСИН России по Пензенской области Максим Михайлюк.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе УФСИН, в конкурсе примут участие сотрудницы все учреждений регионального ведомства.

«9 октября в здании управления пройдет финальный этап конкурса, где участницам предстоит продемонстрировать свои творческие умения, продефилировать в парадной форме и вечерних нарядах», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что в состав жюри конкурса войдут деятели культуры, представители общественных объединений, СМИ и ветераны.

«В последний раз конкурс проводился в 2017 году», — отметили в УФСИН.

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