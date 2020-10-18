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На поверхности реки в центре Пензы появились красные пятна

10:02 | 18.10.2020 | Общество

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Пенза, 18 октября 2020. PenzaNews. Жители Пензы делятся в социальных сетях снимками, на которых запечатлены красные пятна на поверхности реки Суры неподалеку от Подвесного моста, работы по покраске которого стартовали в сентябре 2020 года.

На поверхности реки в центре Пензы появились красные пятна. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Горожане рассуждают о вреде, который мог быть нанесен окружающей среде.

Особую тревогу пензенцев вызывают плавающие поблизости утки. Интернет-пользователи обеспокоены тем, что будет, если оказавшееся на поверхности воды вещество попадет на перья.

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Работы по покраске Подвесного моста близятся к завершению

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 7 июля 2020 года начальник департамента градостроительства и архитектуры Пензенской области – главный архитектор региона Леонид Иоффе объявил, что Подвесной мост в Пензе планируется покрасить в красный цвет. Впоследствии, по его словам, там будет уложено резиновое покрытие.

Согласно контракту, который был заключен 4 сентября между МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» и индивидуальным предпринимателем Алексеем Веденяпиным, подготовительные работы включали в себя очистку кварцевым песком перильных ограждений и пролетных строений, обеспыливание, обезжиривание и огрунтовку металлических поверхностей. Ремонт или замена существующих конструкций документом не предусмотрены.

Также контракт не предполагает обновления покрытия моста, которое намечено на 2021 год.

Работы по покраске стартовали в конце сентября и должны были завершиться в течение 30 дней. В срок они окончены не были.

Покраска моста в рубиново-красный цвет будет оплачена из бюджета Пензы. Она обойдется городу почти в 7,5 млн. рублей.

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