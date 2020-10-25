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В Пензе на посетителей торговых центров составили протоколы за отсутствие масок

09:30 | 25.10.2020 | Общество

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Пенза, 25 октября 2020. PenzaNews. Шесть протоколов об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», составлено в отношении находившихся без масок покупателей по итогам рейда, состоявшегося в торговых центрах «Весна», «Берлин» и «Домино» в Пензе в минувшую субботу, 24 октября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе администрации города.

В Пензе на посетителей торговых центров составили протоколы за отсутствие масок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мониторинг провели представители управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства мэрии Пензы, управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города, администрации Октябрьского района, а также отделов полиции №2 и №3», — уточнили в пресс-службе.

В мэрии пояснили, что проверяющие выяснили, как соблюдаются требования, предъявляемые к предприятиям торговли, общественного питания и сферы услуг в период действия режима повышенной готовности.

«По итогам обхода комиссия положительно отметила организацию работы указанных торговых объектов. Персоналу некоторых отделов были сделаны замечания о необходимости усиления входного фильтра сотрудников с ведением журнала ежедневного измерения температуры тела», — добавили в администрации Пензы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 29 октября.

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