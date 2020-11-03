В Пензе не будет митинга по случаю Дня народного единства — мэрия Общество

Пенза, 3 ноября 2020. PenzaNews. Митинг по случаю Дня народного единства не будет проводиться в Пензе. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации города.

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«В связи с эпидситуацией традиционного митинга, посвященного государственному празднику, не будет. Тем не менее, для создания праздничной атмосферы 4 ноября на площади Ленина и Фонтанной площади днем будут звучать патриотические песни и поздравления с Днем народного единства», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что представители управления культуры Пензы запланировали проведение ряда онлайн-мероприятий.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.



Действие ряда ограничений продлено в регионе по 12 ноября.

