EN
00:12:45 Среда, 4 ноября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе не будет митинга по случаю Дня народного единства — мэрия

15:16 | 03.11.2020 | Общество

Печать

Пенза, 3 ноября 2020. PenzaNews. Митинг по случаю Дня народного единства не будет проводиться в Пензе. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации города.

В Пензе не будет митинга по случаю Дня народного единства — мэрия. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В связи с эпидситуацией традиционного митинга, посвященного государственному празднику, не будет. Тем не менее, для создания праздничной атмосферы 4 ноября на площади Ленина и Фонтанной площади днем будут звучать патриотические песни и поздравления с Днем народного единства», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что представители управления культуры Пензы запланировали проведение ряда онлайн-мероприятий.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 12 ноября.

Новости партнеров
Читайте также
Житель Пензы обвиняется в убийстве сестры В Пензенской области иммунизацией против гриппа охвачено около 44% населения
Суммарная заболеваемость ОРВИ в Пензенской области превысила эпидпорог на 63,6% Стратегия развития Пензенской области скорректирована на фоне коронавируса
Прокуратура начала проверку в связи с убийством девушки-подростка под Пензой В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 18 детей
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама