В Пензе решено прекратить дезинфекцию общественных пространств Общество

Пенза, 13 ноября 2020. PenzaNews. Дезинфекцию общественных пространств решено прекратить в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В связи с погодными условиями прекращается дезинфекция общественных пространств», — отмечается в тексте.

В нем также приводятся слова начальника МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Пензы» Алексея Михайлова, по информации которого за последние месяцы была неоднократно проведена обработка 1 тыс. 700 объектов, израсходованы дезинфицирующие средства массой 600 кг.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 26 ноября.