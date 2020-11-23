Иван Белозерцев поручил подготовить программу мероприятий на новогодние праздники
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Пенза, 23 ноября 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил подготовить программу мероприятий на новогодние праздники с учетом ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавируса.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«Нужна программа отдыха для населения с учетом ограничений на январские выходные. Если мы все закроем, то жители просто будут ходить в гости друг к другу, а молодежь — собираться на квартирах», — отметил он в ходе совещания с главами администраций муниципальных районов и городских округов, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 23 ноября.
По словам Ивана Белозерцева, на случай сохранения ограничений на проведение массовых мероприятий в помещениях следует предложить жителям варианты отдыха на открытых площадках.
«Тогда ряд праздничных мероприятий должны проходить на улице, на открытом воздухе», — сказал губернатор.
В связи с этим он распорядился подготовить хоккейные площадки и катки.
Также Иван Белозерцев потребовал уделить пристальное внимание новогоднему оформлению улиц и мест с массовым пребыванием людей.
По его мнению, «работа идет пока неудовлетворительно».
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.
Действие ряда ограничений продлено в регионе по 26 ноября.