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В Пензенской области на продавца составили протокол за отказ обслуживать покупателя без маски

11:48 | 26.11.2020 | Общество

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Сердобск, 26 ноября 2020. PenzaNews. Прокуратура сочла незаконным составление протокола об административном правонарушении по ст. 19.1 КоАП РФ «Самоуправство» в отношении сотрудника торгового объекта в Сердобском районе Пензенской области, который правомерно отказал в обслуживании покупателю, не имевшему при себе средств индивидуальной защиты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В Пензенской области на продавца составили протокол за отказ обслуживать покупателя без маски. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Признав незаконным его привлечение к ответственности, прокурор внес представление руководителю районного органа внутренних дел», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 10 декабря.

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