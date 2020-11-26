В Пензенской области на продавца составили протокол за отказ обслуживать покупателя без маски Общество

Сердобск, 26 ноября 2020. PenzaNews. Прокуратура сочла незаконным составление протокола об административном правонарушении по ст. 19.1 КоАП РФ «Самоуправство» в отношении сотрудника торгового объекта в Сердобском районе Пензенской области, который правомерно отказал в обслуживании покупателю, не имевшему при себе средств индивидуальной защиты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«Признав незаконным его привлечение к ответственности, прокурор внес представление руководителю районного органа внутренних дел», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 10 декабря.

