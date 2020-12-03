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В Пензенской области на нацпроект «БКАД» в 2020 году направлено 3,5 млрд. рублей

12:54 | 03.12.2020 | Общество

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Пенза, 3 декабря 2020. PenzaNews. Денежные средства в размере 3 млрд. 515,2 млн. рублей направлены на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») в Пензенской области в 2020 году, при этом 2 млрд. 736 млн. рублей поступило из федерального бюджета. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства строительства и дорожного хозяйства региона.

В Пензенской области на нацпроект «БКАД» в 2020 году направлено 3,5 млрд. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Данные средства позволили провести дорожные работы на 123 объектах, отремонтировать 231 км муниципальных и региональных автодорог, выполнить устройство 54 тыс. 20 кв. метров тротуаров, 2 км 908 погонных метров пешеходного и барьерного ограждений, 17 искусственных неровностей, установить 310 дорожных знаков, 12 светофорных объектов, 30 камер фото- и видеофиксации, обустроить искусственное освещение на 6,3 км, в семи местах совместить пешеходные переходы с искусственными неровностями», — уточнили в ведомстве.

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В Минстрое обратили внимание на то, что за счет средств федерального бюджета, выделенных дополнительно Пензенской области, были досрочно завершены работы на четырех капиталоемких объектах: путепроводе в поселке Монтажный на подъезде к Заречному, на улице Алой, на автодороге, соединяющей улицу Зеленодольскую и трассу «Тамбов — Пенза», а также на дороге от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной.

«Средства резервного фонда позволили в 2020 году отремонтировать дополнительно 90 км автомобильных дорог регионального значения», — сказали в пресс-службе, добавив, что за счет этого достигнут установленный на будущий год показатель нормативного состояния автодорог.

«Также средства резервного фонда направлены на продолжение реализации капиталоемкого объекта — реконструкцию автодороги от улицы 40 лет Октября, второй и третий этапы», — отметили в Минстрое.

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