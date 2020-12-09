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Иван Белозерцев оценил ход строительства цирка в Пензе

16:10 | 09.12.2020 | Общество

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Пенза, 9 декабря 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев оценил ход строительства цирка на улице Плеханова в Пензе, который по заказу Минкультуры России возводит компания «Стройресурс».

Иван Белозерцев оценил ход строительства цирка в Пензе

Фото: Pnzreg.ru

Он посетил фойе, большую и малую арены, помещения будущего общежития.

Главный инженер организации «Стройресурс» Евгений Буевич проинформировал губернатора, что к середине января планируется полностью закрыть контур стен и главный купол.

Согласно озвученной информации, на объекте завершено устройство наружных сетей водоснабжения и ливневой канализации. Произведен пуск тепла в помещениях блоков «Б», «В» и «Г». В настоящее время на стройплощадке заняты примерно 170 человек.

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«Работами в 2020 году, которые осуществляет подрядная организация, я доволен», — прокомментировал увиденное Иван Белозерцев.

Как сообщает пресс-служба облправительства, он призвал не сбавлять темпы строительства и сдать цирк точно по графику в 2021 году.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», прежнее здание цирка в Пензе было закрыто на реконструкцию летом 2011 года, в декабре 2012 года — почти полностью демонтировано.

Изначально планировалось, что строительство нового здания будет завершено в конце 2014 года. Однако в течение нескольких лет работы были заморожены, а сроки сдачи объекта неоднократно переносились.

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