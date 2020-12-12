Белозерцев заявил, что не склонен ужесточать ограничения в период новогодних праздников Общество

Пенза, 12 декабря 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что не склонен ужесточать введенные из-за коронавируса ограничения в период новогодних праздников.

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«То, что касается вот периода до Нового года и сразу после Нового года, я не склонен [вводить более жесткие ограничения], если ситуация будет это позволять», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в ходе прямой линии в субботу, 12 декабря.

Вместе с тем Иван Белозерцев обратил внимание на то, что если будет наблюдаться значительный рост заболеваемости, то «другого пути не будет».

«Если мы будем соблюдать все условия, как мы соблюдаем по состоянию на сегодняшний день, [...] я уверен, скорее всего, такие меры не понадобятся. Посмотрим после Нового года», — отметил губернатор.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 24 декабря.

