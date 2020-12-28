Иван Белозерцев обозначил приоритетные задачи по развитию общественного транспорта Общество

Пенза, 28 декабря 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обозначил приоритетные задачи по развитию общественного транспорта.

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«Транспортная тема очень серьезная, очень важная. Для меня очень важно, чтобы для граждан эта услуга оказывалась на очень достойном, хорошем уровне», — сказал он в ходе пресс-конференции в правительстве области в понедельник, 28 декабря.

Глава региона признал, что в настоящее время в данной сфере есть ряд нерешенных проблем, включая устаревший подвижной состав.

По словам Ивана Белозерцева, улучшить ситуацию планируется в том числе благодаря участию в федеральном проекте, позволяющем приобрести в лизинг автобусы большой вместимости с 60-процентной скидкой.

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Он напомнил, что с этой целью принят региональный закон о перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок между органами местного самоуправления муниципальных образований и органами государственной власти Пензенской области.

Губернатор особо обратил внимание на то, что условия реализации проекта не исключают участие частных перевозчиков, работающих на маршрутах.

«У меня искреннее желание одно: первое, чтобы были комфортные транспортные средства большой вместимости, чтобы у людей была возможность расплатиться за свою поездку карточкой, чтобы была возможность расплатиться, кто желает, и наличными средствами, чтобы был комфорт», — уточнил Иван Белозерцев.

Он также выразил мнение, что общественный транспорт должен работать таким образом, чтобы на нем можно было добраться до пункта назначения быстрее, чем на личном.

«Вот такая задача стоит сегодня», — отметил глава региона.